В Днепре спецназ задержал лидера особо опасной банды

Ранее задержанному уже удавалось с боем вырваться из полицейской засады.

Национальная полиция задержала лидера преступной группировки, 40-летнего жителя Днепра и его 37-летнего сообщника. У них изъяли большое количество оружия и боеприпасов, поддельные документы, автомобили-двойники. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Сообщается, что 13 декабря полицейские вышли на след лидера преступной группы, причастной к ряду имущественных преступлений. Во время задержания он протаранил служебные автомобили и сбежал. После этого мужчина стал скрывался от полиции и был объявлен в розыск.

В ходе расследования полицейские установили дружеские и родственные связи подозреваемого, его сообщников. Также обнаружили вещественные доказательства, благодаря которым оперативникам уголовного розыска удалось задержать двух особо опасных преступников.

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Сотрудники управления уголовного розыска установили, что задержанный организовал по крайней мере пять вооруженных разбойных нападений на квартиры и дома жителей Днепропетровской области и причастен к другим тяжким преступлениям.

Угрожая оружием, злоумышленники связывали владельцев, били их и вымогали у них ценности. Потом забирали из квартир деньги, золотые изделия и другие ценные вещи, в том числе и дорогие автомобили.

Злоумышленники передвигались по всей территории Украины, а 25 апреля была получена оперативная информация, что они находятся у станции “Нижнеднепровский узел“.

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С участием спецназа КОРД лидера группы - 40-летнего жителя Днепра и его 37-летнего сообщника задержали. У них изъяли большое количество оружия и боеприпасов, поддельные документы на разных лиц, автомобили-двойники с поддельными номерными знаками, в том числе и полицейские номера.

Задержанным грозит ответственность по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас полиция устанавливает других лиц, входивших в состав группировки.

Напомним, на Днепропетровщине банду задержали при нападении на дом фермера. Злоумышленников подозревают в серии нападений на дома фермеров, в ходе которых они, угрожая оружием, отбирали деньги и ценные вещи.

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