Погода в Украине на 28 апреля: Тепло и ясно

Осадков не ожидается.

В Украине тепло и солнечно pixabay.com

Погода во вторник, 28 апреля, в Украине будет ясной, теплой и солнечной. Осадков ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +17 до + 21 градусов тепла, ночью от +3 до +6;

На севере Украины температура днем +16… +18, ночью +2… +4;

В центральных областях температура днем +17… +18, ночью от +2 до +5;

На востоке страны днем от +14 до +18, ночью от +1 до +6;

На юге Украины днем от +14 до +19 градусов, ночью от +4 до +8;

В Крыму днем +15… +17, ночью +5… +7;

В Киеве днем +16… +18, ночью +3… +5.

Погода в Украине 28 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко во вторник, 28 апреля, в Украине будет тепло, в течение дня + 14… + 18 градусов, на западе + 15… + 20 градусов. Хотя ближайшая ночь еще побудет холодной, + 2… + 8 градусов, а на севере и северо-востоке еще и возможны заморозки.

Завтра над Черным морем будет находиться антициклон, который своим влиянием и сухой погодой достигнет и Украины. 28 апреля в большинстве областей существенные осадки маловероятны, - пишет Диденко.

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