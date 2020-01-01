На территории заброшенной военной части во Львове нашли тело женщины

Правоохранители разыскивают причастных к убийству.

27 апреля, во Львове, в лесопосадке на территории заброшенной воинской части на улице Патона было обнаружено тело 38-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.

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Отмечается, около 7 часов утра на линию “102“ сообщили о, том, что на территории бывшей военной части нашли тело женщины. На теле погибшей обнаружили признаки насилия.



Полицейские выяснили, что убитая была 38-летней местной жительницей. Правоохранители расследуют обстоятельства преступления и разыскивают всех причастных. По факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство)

Пресс-служба полиции

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