СМИ рассказали, почему коррупция в строительстве не закончилась, но конец ГАСИ начался

«Смотрящий» за строительной сферой страны Сергей Кучер возобновил строительство скандального ЖК «Подол Град Винтаж» благодаря введению карантина и решению правительства о ликвидации Даби. Об этом говорится в материале СМИ.

«Карантин в Украине – это очень странная вещь. Для честного и прозрачного бизнеса это кризис и ограничения, а вот для нелегального строительства - это безграничные возможности. Яркий пример: активизация печально застройки ЖК «Подол Град Винтаж. Участок принадлежит УТОС (Украинское общество слепых). И это - возможность обеспечить под видом социального жилья для незрячих строительство элитного жилого дома в пользу «нужного» инвестора», - говорится в статье.

Там отмечается, что строит этот ЖК компания Edelburg Development, генеральным директором которой является Сергей Кучер. Который начинал простым риелтором, но благодаря политической «всеядности» в 2010 году получил должность начальника столичной Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и до сих пор имеет с ней тесные связи.

«По имеющейся информации, этот объект Сергей Кучер присмотрел еще находясь на должности руководителя ГАСИ г. Киева. Поэтому, когда в 2018 году встал вопрос о разрешительных документах, странным образом нашлось старое разрешение, которому Кучер продлил срок действия. Затем это позволит мэру Киева Виталию Кличко жаловаться, что проблемы с незаконными застройками в Киеве не удается решить, потому что «разрешения были получены еще при царе Горохе». Такой себе «договорнячок» для электората», - объяснили СМИ.

По их данным, весной 2020 года карантин и мифическая ликвидация ГАСИ позволили Кучеру беспрепятственно продолжить строительство. И только за март здесь построили четыре новых этажа, и темп строительных работ растет.

«А что позволяет Сергею Кучеру уверенно чувствовать себя властителем строительного рынка столицы? Все очень просто, сегодня, как сообщают СМИ, Кучер с тем, кем был его партнер Микитась при Порошенко. По данным СМИ, в настоящее время все рычаги управления ГАСИ перешли к Сергею Кучеру. Интересно, что народный депутат Иван Юнаков в интервью «Экономической правде», заявлял, что именно Кучер - автор схемы «5 долларов за квадратный метр» - взимания взяток с застройщиков, приводит к завышению цен на квартиры», - сообщается в материале.

По данным источника СМИ, в связи с мобилизацией государственных средств на борьбу с коронавирусом, ликвидация ГАСИ в 2020 году будет отложена.

«Поэтому схемы в строительстве будут продолжаться под руководством Сергея Кучера и его последователей Богдана Федоренко и Александра Сергиенко. В любом случае после завершения пандемии, ждем взрывное появление проблемных застроек и социального напряжения», - резюмируется в статье.