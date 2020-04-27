Оккупанты назвали число зараженных коронавирусом в Крыму

Число заболевших опасной инфекцией на полуострове продолжает расти.

В Крыму коронавирусом болеют 70 человек EPA/UPG

В оккупированном Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, пишут Крым.Реалии.

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Один случай заражения коронавирусом за последние сутки - это работник медучреждения из Кировского района оккупированного Крыма.

Заболевшая выявлена при обращении за медицинской помощью, установлен диагноз “внегоспитальная пневмония“. По результатам эпидемиологического расследования определен круг контактных лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия и лабораторное обследование. Заболевшая госпитализирована в профильный стационар согласно действующей схеме маршрутизации.

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Таким образом, на текущий период в оккупированном Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них завезены из-за границы, 10 завезены из России, 40 случаев - местные.

Напомним, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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