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Оккупанты назвали число зараженных коронавирусом в Крыму

Комментариев: 1
Число заболевших опасной инфекцией на полуострове продолжает расти.
В Крыму коронавирусом болеют 70 человек
В Крыму коронавирусом болеют 70 человек
EPA/UPG

В оккупированном Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, пишут Крым.Реалии.

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Один случай заражения коронавирусом за последние сутки - это работник медучреждения из Кировского района оккупированного Крыма.

Заболевшая выявлена при обращении за медицинской помощью, установлен диагноз “внегоспитальная пневмония“. По результатам эпидемиологического расследования определен круг контактных лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия и лабораторное обследование. Заболевшая госпитализирована в профильный стационар согласно действующей схеме маршрутизации.

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Таким образом, на текущий период в оккупированном Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них завезены из-за границы, 10 завезены из России, 40 случаев - местные.

Напомним, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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Теги: коронавирус, Крым, Аксенов
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Комментариев (1)
Глод    27.04.2020, 17:35
Оценка:  0
Глод
Если бы остались в Украине, случаев было бы меньше.
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