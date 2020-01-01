"Дело Гандзюк слили": Активисты идут к Зеленскому требовать объяснений

Соратники Екатерины Гандзюк не довольны результатом расследования СБУ.

Активисты инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?" собираются провести сегодня вечером протестную акцию под Офисом президента. Они утверждают, что "дело Гандзюк слили", и требуют объяснений от президента Зеленского. Свою акцию активисты анонсировали на Facebook-странице "Хто замовив Катю Гандзюк?".

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Отмечается, что акция состоится в понедельник, в 19.00 возле Офиса президента.



"Друзья, вместе с вами мы сделали очень много, чтобы наказать всех причастных к убийству Екатерины Гандзюк. Сегодня дело слили. Нас с вами в очередной раз кормят дерьмом. Мы не станем это терпеть. Собираемся в 19:00 у Офиса Президента Украины", - говорится в посте.



Активисты подчеркнули, что намерены требовать объяснений у президента, поскольку "именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Гандзюк".

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"Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у президента объяснений", - сообщили организаторы акции.



Напомним, сегодня глава СБУ Иван Баканов заявил о завершении досудебного расследования в "деле Гандзюк". По версии правоохранителей, нападение на чиновницу организовали глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник депутата Алексей Левин.

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