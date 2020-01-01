Под Николаевом мужчина угрожал заразить судью коронавирусом

Инцидент произошел во время судебного заседания.

Во время очередного заседания Арбузинского районного суда Николаевской области произошел курьезный случай.

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Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Сообщается, что во время избрания меры пресечения, в частности, продления содержания под стражей, мужчина начал требовать у судьи удостоверение, поскольку, по его информации, указанный суд является ликвидированным. Кроме того, подозреваемый по делу угрожал судье преднамеренным заражением коронавирусом и гепатитом.

Затем, как сообщает судья, обвиняемый, "через отверстие стеклянной решетки, где он в то время находился, дважды плюнул на меня в область головы и лица". Обвиняемый сообщил, что имеет ряд хронических заболеваний, о которых не желает говорить, "в том числе болеет гепатитом и болел СОVID-19 в конце марта, - сказано в сообщении.

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При этом подозреваемый публично заявил, что понимает последствия возможного заражения судьи имеющимися у него болезнями.

Судья отмечает, что действия обвиняемого создают для нее угрозу заражением инфекционными болезнями, которые являются опасными для ее жизни, - сказано в сообщении.

Информация об инциденте внесена в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи относительно осуществления правосудия. Данные, которые были изложены судьей, проверит Высший совет правосудия.

Напомним, оккупанты назвали число зараженных коронавирусом в Крыму. Число заболевших опасной инфекцией на полуострове продолжает расти.

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