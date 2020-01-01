На станции медпомощи в Мукачево произошла вспышка COVID-19

Коронавирусную инфекцию нашли у 16 из 25 протестированных сотрудников.

Пцр-тестирование подтвердило коронавирус у 16 медработников станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи. О вспышке сообщили в пресс-службе горсовета Мукачево.

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"Из 25 работников, которые уже прошли тестирование методом ПЦР, у 16 диагноз подтвердился. Также COVID-19 обнаружен у трех контактных лиц... Работников скорой отправлено на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшие время ПЦР-тестирование", - рассказали в горсовете.



Станция закрылась на карантин до того как будут известны результаты ПЦР-анализов всех остальных сотрудников. Работать смогут только те медики, у которых не выявили коронавируса.



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