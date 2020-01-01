После ослабления карантин могут снова ужесточить – Шмыгаль

Если ослабление карантина приведет к росту заболеваемости, Кабмин снова ужесточит ограничения.

После ослабления карантина правительство Украины может снова вернуть более жесткие ограничения, если количество заболевших коронавирусной инфекцией опять начнет расти. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что на прошлой неделе Кабмин представил дорожную карту выхода страны из карантина, в которой предусмотрено 5 этапов со стартовой точкой 11 мая.

“Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены“, - заявил премьер-министр.

Схема выхода из карантина, представленная Кабмином:

Денис Шмыгаль / Телеграм

Напомним, ранее сегодня на совещании у Зеленского обсудили планы открытия продуктовых рынков уже на этой неделе. В среду Кабмин должен принять решение о снятии запрета на работу продуктовых базаров.

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