На Харьковщине нашли мертвой шестилетнюю девочку

Тело ребенка находилось на краю поля в восьми километрах от села Сосновка Золочевского района.

В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 27 апреля.

"Девочку, которую почти сутки разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой. По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Ее тело обнаружили на краю поля в восьми километрах от села Сосновка Золочевского района", – говорится в сообщении.

Ребенок пропал 26 апреля. На поиски девочки были привлечены около полутысячи человек – полицейские, военнослужащие, спасатели, волонтеры, представители местной власти и общественности.

Ранее сообщалось, что в Крыму шестилетняя девочка прострелила себе голову из травматического пистолета. Ей срочно сделали сложную операцию.

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