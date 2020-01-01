В общежитии Запорожья COVID нашли у 15 человек

Вероятным источником вспышки инфекции в общежитии могла быть женщина, заболевшая ОРВИ еще 13 апреля.

В общежитии Запорожья, где произошла вспышка коронавируса, инфекцию нашли у 15 человек из 166 жильцов, среди них 6 человек - дети, рассказал главный санитарный врач области Роман Терехов.

Отмечается, что в течение последних дней медики провели тестирование на COVID-19 у всех 166 человек, фактически проживающих в запорожском общежитии.

В результате обследования, выявлено 15 заболевших COVID-19 , 6 из которых - дети возрастом от 10 до 17 лет.

Также тестирования на COVID-19 проведены и среди контактного круга жительницы общежития - вероятного источника распространения инфекции, которая была первой госпитализирована в областную инфекционную больницу.

Женщина заболела ОРВИ еще 13 апреля и лечилась амбулаторно, а 21 апреля после тестирования на COVID-19 был установлен ее точный диагноз.

Поскольку заболевшая оказалась медицинским работником одного из роддомов Запорожья, на месте ее работы провели тестирование на COVID-19 у 46 контактных с ней лиц - 35 человек из медперсонала и 11 пациентов медучреждения. Ни у кого из обследованных короновирусной инфекции не выявлено.

Инфицированные госпитализированы в городские больницы. У одной из заболевших состояние тяжелое, женщина получает кислород. У остальных больных состояние средней тяжести.

Сейчас все жильцы общежития находятся в обсервации по месту проживания.

Общежитие закрыто на карантин, там установлен полицейский пост.

Напомним, в Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19 в одном из общежитий в Александровском районе.

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