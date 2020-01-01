Половина украинцев жалуются на уменьшение доходов
Почти 80% украинцев поддерживают решение о продлении карантина. Не готовы к более длительным ограничениям 42% опрошенных.
Опрос показал, что в настоящее время 47% украинцев не имеют сбережений, 51% опрошенных заявили об уменьшении уровня дохода семьи в целом, о чем свидетельствуют результаты исследования Research & Branding Group.
Большинство опрошенных отмечают финансово негативное влияние нынешней ситуации с коронавирусом на жизнь своей семьи. В частности, 13% испытывают трудности со своевременной уплатой счетов (ЖКХ, мобильная связь и т.д.).
В то же время 76% опрошенных поддерживают решение о продлении карантина до 11 мая. Не готовы к более длительным ограничениям 42% украинцев.
Общая выборка опроса - 5620 респондентов. Опрос проводился с 28 марта по 24 апреля.
Ранее опрос показал, что большинство украинцев имеют деньги только на месяц карантина.
Напомним, более 50% украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последнее полугодие.
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