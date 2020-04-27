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На Николаевщине обвиняемый угрожал заразить судью COVID

Комментариев: 1
Обвиняемый плюнул в голову судьи и заявил, что болел в конце марта коронавирусной инфекцией и гепатитом.
Судья заявила об угрозе для жизни после инцидента
Судья заявила об угрозе для жизни после инцидента
thekievtimes.ua
 
На Николаевщине на заседании Арбузинского районного суда подозреваемый угрожал судье преднамеренным заражением коронавирусом и гепатитом, сообщает Судебная власть.
 
Когда подозревемому продлевали содержания под стражей, он начал требовать у судьи удостоверение, поскольку, по его информации, указанный суд является ликвидированным.
 
 
"Затем, как сообщает судья, обвиняемый, "через отверстие стеклянной решетки, где он в то время находился, дважды плюнул на меня в область головы и лица". Обвиняемый сообщил, что имеет ряд хронических заболеваний, о которых не желает говорить, "в том числе болеет гепатитом и болел СОVID-19 в конце марта", - говорится в сообщении.
 
Мужчина заявил, что понимает последствия возможного заражения судьи имеющимися у него болезнями.
 
"Судья отмечает, что действия обвиняемого создают для нее угрозу заражением инфекционными болезнями, которые являются опасными для ее жизни", - говорится в сообщении.
 
Указанная информация внесена в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи относительно осуществления правосудия. Факты, изложенные судьей, проверит Высший совет правосудия, после чего примет соответствующее решение.
 
Напомним, на сегодняшний день в Украине 9009 подтвержденных случаев заражения.
 

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Теги: судья, Николаевская область, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
meglj    27.04.2020, 21:51
Оценка:  +1
meglj
суд уехал клоуны остались и судят дальше
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