МОЗ назвал требования для работы рынков

Через пару дней на своем очередном заседании Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о требованиях, которые введут для функциионирования рынков, о чем стало известно в его Facebook.

Отмечается, что Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление.

"Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, которые смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм", - написал министр.

Степанов также опубликовал инфографику об условиях возобновления работы рынков, среди которых:

- допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;

- наличие на каждом входе на рынке антисептиков;

- не более одного покупателя на 10 м.кв

- дезинфекция контактных поверхностей каждые 3:00;

- уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;

- отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;

- расстояние между рабочими местами продавцов - не менее 3 метров;

- защитные экраны между продавцами и покупателями.

Как известно, в понедельник в офисе президента состоялось традиционное совещание по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19. На нем Владимир Зеленский одобрил идею возможного открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.

Позже в видеообращении глава государства добавил, что продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.

Напомним, 29 апреля на своем очередном заседании Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

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