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МОЗ назвал требования для работы рынков

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Через пару дней на своем очередном заседании Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.
Вопрос о рынках рассмотрят 29 апреля
Вопрос о рынках рассмотрят 29 апреля
timer-odessa.net
 
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о требованиях, которые введут для функциионирования рынков, о чем стало известно в его Facebook.
 
Отмечается, что Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление.
 
"Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, которые смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм", -  написал министр.
 
Степанов также опубликовал инфографику об условиях возобновления работы рынков, среди которых:
 
- допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;
 
- наличие на каждом входе на рынке антисептиков;
 
- не более одного покупателя на 10 м.кв
 
- дезинфекция контактных поверхностей каждые 3:00;
 
- уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;
 
- отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;
 
- расстояние между рабочими местами продавцов - не менее 3 метров;
 
- защитные экраны между продавцами и покупателями.
 
 
 
Как известно, в понедельник в офисе президента состоялось традиционное совещание по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19. На нем Владимир Зеленский одобрил идею возможного открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.
 
Позже в видеообращении глава государства добавил, что продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.
 
Напомним,  29 апреля на своем очередном заседании Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.
 
Как известно. недавно Кабинет министров принял решения продолжить ограничения до 11 мая.

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Теги: рынки, карантин, Максим Степанов
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Источник: korrespondent.net

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