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Ресторан "слуги народа" работает, несмотря на карантин

Комментариев: 2
Один из посетителей ресторана, депутат Александр Кабанов также подтвердил, что это ресторан Николая Тищенко.
 
Не смотря на карантин в центре Киева продолжает работать ресторан депутата от Слуги народа Николая Тищенко, но там принимают избранных клиентов, о чем говорится в програме Наші гроші.
 
Речь идет о заведении Велюр, куда приезжают гости и проводят там по несколько часов.
 
Посетителями ресторана оказались нардеп Антон Яценко, партнер олигарха Игоря Коломойского и помощник нардепа от СН Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист Квартала 95 Александр Кабанов, менеджер Метинвеста Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер Квартала 95 Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский. 
 
Также съемочная группа зафиксировала выходящими из ресторана еще около 10 людей, идентифицировать которых не удалось.
 
При этом в самом ресторане на попытку журналиста заказать столик ответили, что не работают.
 
Депутат Яценко на вопрос, что он делал в ресторане Велюр, ответил, что не был там. Депутат Кабанов тоже сначала сказал, что не был в ресторане, но после уточняющих вопросов признался: "Я ж у Коли был. Это Тищенко. Это ж его ресторан".
 
Сам нардеп отрицает, что он владелец ресторана Велюр. На вопрос журналиста, что там делали народные депутаты, он сказал: "Это вопрос не ко мне".
 
"Но вы же собственник", - уточнил журналист. "Здрасте", - ответил ему депутат и удалился.
 
 
Напомним, недавно Кабинет министров принял решения продолжить ограничения до 11 мая, которые также запрещают работу подобных заведений, как и ресторан Велюр.
 
 
 

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Теги: ресторан, карантин, Тищенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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CCS    27.04.2020, 23:20
Оценка:  0
CCS
Велюр - ресторан таємних сходок і тьорок. Там загороджувальні ціни - телефонні номери, щоби звичайні відвідувачі навіть випадково не залишились більш ніж на каву. А ще там є приватний ліфт, що піднімає до окремої зали, де проводять самі таємні перемовини.
Kostos    27.04.2020, 23:05
Оценка:  +1
Kostos
МальчикРаспятый, шо это такое?
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