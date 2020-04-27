Ресторан "слуги народа" работает, несмотря на карантин

Один из посетителей ресторана, депутат Александр Кабанов также подтвердил, что это ресторан Николая Тищенко.

Не смотря на карантин в центре Киева продолжает работать ресторан депутата от Слуги народа Николая Тищенко, но там принимают избранных клиентов, о чем говорится в програме Наші гроші.

Речь идет о заведении Велюр, куда приезжают гости и проводят там по несколько часов.

Посетителями ресторана оказались нардеп Антон Яценко, партнер олигарха Игоря Коломойского и помощник нардепа от СН Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист Квартала 95 Александр Кабанов, менеджер Метинвеста Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер Квартала 95 Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский.

Также съемочная группа зафиксировала выходящими из ресторана еще около 10 людей, идентифицировать которых не удалось.

При этом в самом ресторане на попытку журналиста заказать столик ответили, что не работают.

Депутат Яценко на вопрос, что он делал в ресторане Велюр, ответил, что не был там. Депутат Кабанов тоже сначала сказал, что не был в ресторане, но после уточняющих вопросов признался: "Я ж у Коли был. Это Тищенко. Это ж его ресторан".

Сам нардеп отрицает, что он владелец ресторана Велюр. На вопрос журналиста, что там делали народные депутаты, он сказал: "Это вопрос не ко мне".

"Но вы же собственник", - уточнил журналист. "Здрасте", - ответил ему депутат и удалился.

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