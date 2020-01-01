Названо число больных COVID украинцев за границей

Полсотни украинцев за границей вылечились от коронавирусной инфекции, семь человек скончались.

Семь украинцев умерли от COVID за рубежом facebook.com/cvODA

За рубежом за помощью к украинским дипломатическим учреждениям обратились более 17 тысяч наших граждан в рамках системы Защита, сообщает пресс служба МИД Украины в Facebook.

"17305 граждан Украины обратились за помощью к зарубежным дипучреждений в рамках системы Защита", - говорится в сообщении.

Проходят лечение от коронавируса за границей 162 украинцы, 45 - выздоровели. Количество умерших остается неизменной за последние дни - 7.

Как сообщалось, больше всего инфицированных коронавирусом украинцев за границей находятся в Италии.

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