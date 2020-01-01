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Названо число больных COVID украинцев за границей

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Полсотни украинцев за границей вылечились от коронавирусной инфекции, семь человек скончались.
Семь украинцев умерли от COVID за рубежом
Семь украинцев умерли от COVID за рубежом
facebook.com/cvODA
 
За рубежом за помощью к украинским дипломатическим учреждениям обратились более 17 тысяч наших граждан в рамках системы Защита, сообщает пресс служба МИД Украины в Facebook.
 
"17305 граждан Украины обратились за помощью к зарубежным дипучреждений в рамках системы  Защита", - говорится в сообщении.
 
Проходят лечение от коронавируса за границей 162 украинцы, 45 - выздоровели. Количество умерших остается неизменной за последние дни - 7.
 
Как сообщалось, больше всего инфицированных коронавирусом украинцев за границей находятся в Италии. 
 
Напомним, последней жертвой коронавируса среди украинцев за границей стал мужчина в Британии.

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Теги: МИД Украины, украинцы, заробитчане, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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