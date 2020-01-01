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Кабмин запретил ездить за границу на заработки

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Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.
Заробитчанам временно запретили выезд за границу
Заробитчанам временно запретили выезд за границу
Politeka
 
Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.
 
Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.
 
"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.
 
По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
 
Как известно, недавно в Финляндию отправился чартерный рейс из Украины с двумя сотнями наших граждан для сезонных работ.
 
Еще сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о планах оставить украинских заробитчан в стране.

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Теги: работа, Кабмин Украины, заробитчане
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Источник: korrespondent.net

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