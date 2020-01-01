Более 400 человек находятся в столичных больницах с диагнозом пневмония

Положительный результат на коронавирусную инфекцию показали тесты у 15% госпитализированных с воспалением легких.

В киевских больницах с диагнозом пневмония находятся более 400 человек

В киевских медицинских учреждениях с диагнозом пневмония находятся 413 пациентов, 16 из которых были госпитализированы за прошедшие сутки, заявила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург. Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба КГГА.

При этом она отметила, из-за вспышки коронавируса, для больных с диагнозом пневмония оказание медицинской помощи - усовершенствовали.

"Во-первых, мы очертили круг медицинских учреждений, принимающих пациентов с воспалением легких. Во-вторых, соответствующим приказом Департамента обязали руководителей медучреждений ввести обязательное ПЦР-тестирования для этих людей. Это дало возможность усилить контроль над лечением пациентов с пневмониями, обезопасить хронических больных от нахождения рядом с человеком, который потенциально может оказаться инфицированным, и снизить риск заболевания для врачей, которые сейчас используют усиленные средства защиты, излечивая эту категорию больных", заявила Гинзбург.

Она отметила, что после обязательного тестирования пациентов с пневмонией выяснилось, что у более 15% - коронавирус.

Ранее в Александровской больнице Киева заявили о том, что в медучреждении заканчиваются места для больных коронавирусом.

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