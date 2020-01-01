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Венедиктова ответила протестующим под ее домом

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Генпрокурор написала пост в Facebook, возмутившись, что активисты движения Кто заказал Катю Гандзюк? "напугали пенсионеров".
Генпрокурор Венедиктова отреагировала на протесты активистов под домом
Генпрокурор Венедиктова отреагировала на протесты активистов под домом
УП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к активистам инициативы Кто заказал Катю Гандзюк?, протестовавшим накануне вечером под ее домом. Об этом она написала в Facebook во вторник, 28 апреля.

Венедиктова возмутилась, что участники акции "напугали пенсионеров" своим протестом. По словам генпрокурора, в Украине достаточно много было сделано для реформирования прокуратуры и судебной системы. Также Венедиктова перечислила другие наработки, в частности и по делу убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Орган досудебного расследования, отреформирована прокуратура и отформатированный суд... два года расследования, количество следователей и прокуроров... 55 томов дела", - написала генпрокурор и добавила, что уже начался процесс ознакомления с материалами следствия.

Отметим, что активисты опасаются, что дело Ганздюк развалится в суде, так как один из главных фигурантов преступления, Левин, отказался давать показания и участвовать в следственных действиях.

Ранее в понедельник стало известно, что СБУ завершила досудебное расследование относительно председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

После этого у здания ОП прошла акция протеста. Активисты потребовали уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и ждали объяснений от президента Владимира Зеленского о завершении досудебного следствия. После протеста некоторые активисты отправились под дом Венедиктовой.

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Теги: Генпрокуратура, протесты, убийство, Генеральная прокуратура, активисты, Генеральный прокурор, генпрокурор, Екатерина Гандзюк, Катерина Гандзюк, Ирина Венедиктова
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Источник: korrespondent.net

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