Венедиктова ответила протестующим под ее домом

Генпрокурор написала пост в Facebook, возмутившись, что активисты движения Кто заказал Катю Гандзюк? "напугали пенсионеров".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к активистам инициативы Кто заказал Катю Гандзюк?, протестовавшим накануне вечером под ее домом. Об этом она написала в Facebook во вторник, 28 апреля.

Венедиктова возмутилась, что участники акции "напугали пенсионеров" своим протестом. По словам генпрокурора, в Украине достаточно много было сделано для реформирования прокуратуры и судебной системы. Также Венедиктова перечислила другие наработки, в частности и по делу убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Орган досудебного расследования, отреформирована прокуратура и отформатированный суд... два года расследования, количество следователей и прокуроров... 55 томов дела", - написала генпрокурор и добавила, что уже начался процесс ознакомления с материалами следствия.

Отметим, что активисты опасаются, что дело Ганздюк развалится в суде, так как один из главных фигурантов преступления, Левин, отказался давать показания и участвовать в следственных действиях.

Ранее в понедельник стало известно, что СБУ завершила досудебное расследование относительно председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

После этого у здания ОП прошла акция протеста. Активисты потребовали уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и ждали объяснений от президента Владимира Зеленского о завершении досудебного следствия. После протеста некоторые активисты отправились под дом Венедиктовой.

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