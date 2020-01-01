Сутки на фронте: девять обстрелов, двое раненых

Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из оружия, которое запрещено размещать у линии соприкосновения.

На Донбассе ранены два бойца ВСУ facebook.com/ato.news (архивное фото)

За сутки 27 апреля на Донбассе сепаратисты нарушили режим прекращения огня и девять раз обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС во вторник, 28 апреля.

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Двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов со стороны сепаратистов. Противник использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские военные отреагировали на активность сепаратистов и спланировали действия на дальнейшие возможные угрозы на любых направлениях.

По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще троих ранили, - информируют в штабе ООС.

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Сепаратисты обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Марьинки, Новоселовки Второй, Катериновки (пять мин 120-го калибра), Крымского (семь мин 120 калибра), Южного, Попасной, Травневого.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, - также сообщили в штабе.

Напомним, боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Обстрелы зафиксировали возле Крымского и Южного.

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