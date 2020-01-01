Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в ООС: девять обстрелов, двое раненых

Комментариев: 0
Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из оружия, которое запрещено размещать у линии соприкосновения.
На Донбассе ранены два бойца ВСУ
На Донбассе ранены два бойца ВСУ
facebook.com/ato.news (архивное фото)

За сутки 27 апреля на Донбассе сепаратисты нарушили режим прекращения огня и девять раз обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС во вторник, 28 апреля.

Двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов со стороны сепаратистов. Противник использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские военные отреагировали на активность сепаратистов и спланировали действия на дальнейшие возможные угрозы на любых направлениях.

"По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще троих ранили", - информируют в штабе ООС.

Отмечается, что обстрелы со стороны сепаратистов велись неподалеку Марьинки, Новоселовки Второй, Катериновки (пять мин 120-го калибра), Крымского (семь мин 120 калибра), Южного, Попасной, Травневого.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - также сообщили в штабе.

Напомним, что днем ранее на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов. Тогда обошлось без потерь у ВСУ.

До этого на Донбассе был ранен украинский военный. В результате обстрела со стороны сепаратистов украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, раненые в АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь