В Мариуполе на COVID-19 проверят почти тысячу медиков

Накануне в местной больнице коронавирус подтвердился у 19 медработников. Теперь установлен круг контактировавших с больными.

В Мариуполе проверят почти тысячу медиков больницы, в которой заболели 19 работников bihus.info

В Мариуполе в областной больнице интенсивного лечения около тысячи медиков проверят на коронавирус. Об этом заявил замглавы управления организации и развития медпомощи населению Донецкой ОГА Александр Педенко на брифинге во вторник, 28 апреля.

Эти медработники контактировали с 19 медиками, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Также установлен полный круг лиц, контактировавших с больными непосредственно или находившихся в больнице.

"Все медицинские работники, которые были на переменах, у них у всех отбираются ПЦР-тесты. Эти тесты будут направлены в лаборатории и оперативно проверены - чтобы понимать, есть ли еще у кого-то заболевания. Ведь все 19 врачей, которые заболели, были бессимптомные. И если в больнице по штатному расписанию около тысячи медицинских работников, то такое количество контактных", - сказал Педенко.

Напомним, что накануне в Мариуполе за сутки коронавирусом заболели почти 20 медиков. Всего в Мариуполе за день выявили 22 новых случая заболевания, при этом 19 из них - медики областной больницы.

Ранее в Мариуполе зафиксировали вспышку коронавируса. Тогда в городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования. При этом 20 новых случаев выявлены из круга контактов пациентов.

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