Итоги 27 апреля: Дело Гандзюк и запрет на выезд

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Следствие завершило досудебное расследование в деле об убийстве активисты Екатерины Гандзюк; украинцев не будут пускать на работу за границу: news.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Досудебное расследование в деле Гандзюк завершилось

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по факту покушения на чиновницу Екатерину Гандзюк. По версии правоохранителей, смертельное нападение организовали глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник депутата Алексей Левин.

Правоохранители подозревают, что Мангер и Левин в сговоре организовали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, в результате чего она скончалась. Обоим фигурантам выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 УКУ.

Кабмин запретил ездить за границу на заработки

Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев. Уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.

Зеленский анонсировал ипотеку под 10%

На этой неделе правительство планирует принять несколько важных программ и решений в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Зеленский также рассказал о запланированных экономических шагах. В частности на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы: ипотеку для населения со ставкой около 10% и кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.

В Украине откроются продуктовые рынки

В среду Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Между тем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что из-за карантина в Украине продуктовые рынки смогут работать при условии соблюдения жестких санитарных норм, а за их нарушение будет установлена ответственность.

Военные расходы в мире на максимуме за 10 лет

В 2019 году военные расходы в мире достигли десятилетнего максимума. Такой вывод сделал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. По данным исследования, за прошлый год военные расходы выросли до 1,92 триллиона долларов.

При этом 62% расходов приходится на пять крупнейших стран - США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию.

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