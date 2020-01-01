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В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавируса: Данные по областям

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За сутки зафиксирован 401 новый случай.
За последние сутки в Украине заболели 401 человек
За последние сутки в Украине заболели 401 человек
EPA/UPG

По данным ЦОЗ, 28 апреля в Украине подтверждены 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. Об этом сообщает МОЗ.

Сейчас коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 406 случаев;
  • Волынская область - 260 случаев;
  • Днепропетровская область - 318 случаев;
  • Донецкая область - 52 случая;
  • Житомирская область - 354 случая;
  • Закарпатская область - 387 случаев;
  • Запорожская область - 208 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 783 случая;
  • Кировоградская область - 356 случаев;
  • г. Киев - 1298 случаев;
  • Киевская область - 604 случая;
  • Львовская область - 371 случай;
  • Луганская область - 32 случая;
  • Николаевская область - 116 случаев;
  • Одесская область - 248 случаев;
  • Полтавская область - 180 случаев;
  • Ровенская область - 553 случая;
  • Сумская область - 95 случаев;
  • Тернопольская область - 664 случая;
  • Харьковская область - 221 случай;
  • Херсонская область - 88 случаев;
  • Хмельницкая область - 72 случая;
  • Черновицкая область - 1429 случаев;
  • Черкасская область - 276 случаев;
  • Черниговская область - 39 случаев.

Данные временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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По состоянию на утро 28 апреля 2020 года, в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26 616 таких сообщений.

От коронавируса погибли 239 украинцев
От коронавируса погибли 239 украинцев
ЦОЗ

Ранее сообщалось о том, что США рассматривает “варианты ответственности” Китая.

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Теги: коронавирус, Украина
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