В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавируса: Данные по областям

За сутки зафиксирован 401 новый случай.

За последние сутки в Украине заболели 401 человек EPA/UPG

По данным ЦОЗ, 28 апреля в Украине подтверждены 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. Об этом сообщает МОЗ.

Сейчас коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 406 случаев;

Волынская область - 260 случаев;

Днепропетровская область - 318 случаев;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 354 случая;

Закарпатская область - 387 случаев;

Запорожская область - 208 случаев;

Ивано-Франковская область - 783 случая;

Кировоградская область - 356 случаев;

г. Киев - 1298 случаев;

Киевская область - 604 случая;

Львовская область - 371 случай;

Луганская область - 32 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 248 случаев;

Полтавская область - 180 случаев;

Ровенская область - 553 случая;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 664 случая;

Харьковская область - 221 случай;

Херсонская область - 88 случаев;

Хмельницкая область - 72 случая;

Черновицкая область - 1429 случаев;

Черкасская область - 276 случаев;

Черниговская область - 39 случаев.

Данные временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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По состоянию на утро 28 апреля 2020 года, в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26 616 таких сообщений.

От коронавируса погибли 239 украинцев ЦОЗ

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