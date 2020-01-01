В МОЗ рассказали, как будут работать рынки во время карантина
Вопрос открытия продовольственных рынков во время карантина в Украине будет рассмотрен на заседании Кабмина. Об этом на очередном брифинге рассказал глава МОЗ Максим Степанов во вторник, 28 апреля.
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По словам главы министерства, продовольственные рынки должны работать при соблюдении особых условий. В частности, было подготовлено Постановление, регламентирующее работу рынков.
“Допуск работников, продавцов и покупателей разрешить исключительно при наличии надетой медицинской маски или респиратора. Прохождение температурного скрининга. Наличие диспенсеров с антисептиком у входа/въезда в рынок“ - отметил министр.
После открытия рынки будут работать при следующих условиях:
- Количество посетителей рынка не должно превышать максимальное значение по расчету - один человек на 10 кв метров.
- Дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа.
- Уборка и дезинфекция всех помещений, в том числе стационарных рабочих мест, в конце каждого рабочего дня.
- Отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях.
- Для продавцов - расстояние между рабочими местами не менее 3 метров.
- Информирование посетителей рынка по установленным ограничениям и профилактике коронавируса.
- Контроль и оперативное устранение правонарушений на рынках.
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