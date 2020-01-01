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В МОЗ рассказали, как будут работать рынки во время карантина

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По словам главы МОЗ, уже разработан "четкий алгоритм санитарного контроля для работы на рынках".
В МОЗ рассказали, как будут работать рынки во время карантина
В МОЗ рассказали, как будут работать рынки во время карантина
Скриншот

Вопрос открытия продовольственных рынков во время карантина в Украине будет рассмотрен на заседании Кабмина. Об этом на очередном брифинге рассказал глава МОЗ Максим Степанов во вторник, 28 апреля.

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По словам главы министерства, продовольственные рынки должны работать при соблюдении особых условий. В частности, было подготовлено Постановление, регламентирующее работу рынков.

“Допуск работников, продавцов и покупателей разрешить исключительно при наличии надетой медицинской маски или респиратора. Прохождение температурного скрининга. Наличие диспенсеров с антисептиком у входа/въезда в рынок“ - отметил министр.

После открытия рынки будут работать при следующих условиях:

  1. Количество посетителей рынка не должно превышать максимальное значение по расчету - один человек на 10 кв метров.
  2. Дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа.
  3. Уборка и дезинфекция всех помещений, в том числе стационарных рабочих мест, в конце каждого рабочего дня.
  4. Отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях.
  5. Для продавцов - расстояние между рабочими местами не менее 3 метров.
  6. Информирование посетителей рынка по установленным ограничениям и профилактике коронавируса.
  7. Контроль и оперативное устранение правонарушений на рынках.

Ранее сообщалось о том, что США рассматривает “варианты ответственности” Китая.

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Теги: рынки, карантин, МОЗ
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