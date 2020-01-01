Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Пик маловероятен": Глава МОЗ пояснил ситуацию с COVID-19

Комментариев: 0
По мнению министра, важно всем придерживаться карантинных ограничений.
"Пик маловероятен": Глава МОЗ пояснил ситуацию с COVID-19
"Пик маловероятен": Глава МОЗ пояснил ситуацию с COVID-19
Скриншот видео

В Украине пик заболеваемости коронавирусом маловероятен при соблюдении карантина. Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов во вторник, 28 апреля.

Все эти меры, которые мы проводим, с точки зрения введения карантина, я уверен, что если мы будем следовать рекомендациям и утвержденному плану Минздрава, мы в состоянии избежать пика - заявил он

Читай также: В МОЗ рассказали, как будут работать рынки во время карантина

“Когда мы говорим о пике. Это то состояние, при котором медицинская система не может оказать медпомощь всем, кому она необходима“ - отметил Степанов.

Мы постоянно анализируем происходящее в других странах, как они выходили из карантина. Ситуация полностью контролируемая. Я уверен, Украина способна избежать пика - подытожил министр

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 9410 случаев коронавируса. Данные представлены по областям.

Поделись:
Теги: коронавирус, Украина, МОЗ, заболеваемость, пик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь