"Пик маловероятен": Глава МОЗ пояснил ситуацию с COVID-19

По мнению министра, важно всем придерживаться карантинных ограничений.

В Украине пик заболеваемости коронавирусом маловероятен при соблюдении карантина. Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов во вторник, 28 апреля.

Все эти меры, которые мы проводим, с точки зрения введения карантина, я уверен, что если мы будем следовать рекомендациям и утвержденному плану Минздрава, мы в состоянии избежать пика - заявил он

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“Когда мы говорим о пике. Это то состояние, при котором медицинская система не может оказать медпомощь всем, кому она необходима“ - отметил Степанов.

Мы постоянно анализируем происходящее в других странах, как они выходили из карантина. Ситуация полностью контролируемая. Я уверен, Украина способна избежать пика - подытожил министр

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 9410 случаев коронавируса. Данные представлены по областям.