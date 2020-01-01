Видеоконференция в нормандском формате состоится 30 апреля, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал детали.

Видеоконференция в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоится в четверг, 30 апреля.

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Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

По словам украинского главы МИД, все стороны дали согласие на видеоконференцию.

Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии, - сказал Кулеба.

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Глава МИД отметил, что назрела острая необходимость в разговоре министров нормандского формата, потому что "решение парижского нормандского саммита пробуксовывают".

Нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, - сказал он.

Напомним, вчера Россия обвинила Украину в срыве нормандской встречи. Лавров заявил, что на данный момент действия Киева привели к тому, что апрельская встреча в нормандском формате невозможна. Пока о встрече в нормандском формате речи быть не может.

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