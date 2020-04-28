Сотрудники СБУ заблокировали более двух тысяч сообществ с аудиторией около 900 тыс пользователей.

Сотрудники СБУ разоблачили 241 интернет-агитатора и больше двух тысяч сообществ, которые распространяли фейки про коронавирус в Украине. Об этом сообщает пресс-служба во вторник, 28 апреля.

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“В отношении 11 агитаторов СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы “работали“ в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве и Конотопе“ - говорится в сообщении.

По материалам СБУ полиция составила более 100 административных протоколов за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

СБУ разоблачила больше 240 агитаторов, распространявших фейки про COVID-19 СБУ

Ранее в МОЗ рассказали, как будут работать рынки во время карантина. По словам главы МОЗ, уже разработан “четкий алгоритм санитарного контроля“.