По словам главы МИД, власти Украины руководствуются "соображениями безопасности".

Украина не поможет мигрантам выехать на работу в другие страны - МИД depositphotos.com

Украинское правительство не будет помогать и содействовать гражданам в вопросах выезда на работу за границу. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во вторник, 28 апреля, пишет Лига.

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По словам министра, вопрос может быть пересмотрен после нормализации ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что власти руководствуются только “соображениями безопасности и здоровья граждан“.

В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом, - отметил он

Министр рассказал, что сейчас власти прилагают усилия для возврата наших граждан.

На этом фоне нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия в той или иной мере интенсивности - подчеркнул Кулеба

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Глава МИД отметил, что Украина понимает потребность в работниках у стран-партнеров. Со временем данный вопрос может быть пересмотрен.

Мы будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте смены ситуации с пандемией коронавируса - подытожил министр

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Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндию прибыл рейс с украинцами для сезонных работ. Украинцев в Хельсинки встречали несколько транспортных средств, которые перевезли их в разные части страны на фермы.

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