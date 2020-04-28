Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина не поможет мигрантам выехать на работу в другие страны - МИД

Комментариев: 0
По словам главы МИД, власти Украины руководствуются "соображениями безопасности".
Украина не поможет мигрантам выехать на работу в другие страны - МИД
Украина не поможет мигрантам выехать на работу в другие страны - МИД
depositphotos.com

Украинское правительство не будет помогать и содействовать гражданам в вопросах выезда на работу за границу. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во вторник, 28 апреля, пишет Лига.

Читай также: Кабмин запретил ездить за границу на заработки

По словам министра, вопрос может быть пересмотрен после нормализации ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что власти руководствуются только “соображениями безопасности и здоровья граждан“.

В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом, - отметил он

Министр рассказал, что сейчас власти прилагают усилия для возврата наших граждан.

На этом фоне нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия в той или иной мере интенсивности - подчеркнул Кулеба

Читай также: Польша готовит чартеры для украинских заробитчан - СМИ

Глава МИД отметил, что Украина понимает потребность в работниках у стран-партнеров. Со временем данный вопрос может быть пересмотрен.

Мы будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте смены ситуации с пандемией коронавируса - подытожил министр

Читай также: Австрийский фермер посадил украинских работников на принудительный карантин

Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндию прибыл рейс с украинцами для сезонных работ. Украинцев в Хельсинки встречали несколько транспортных средств, которые перевезли их в разные части страны на фермы. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Дмитрий Кулеба, заробитчане, Украина, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
nwt1    28.04.2020, 10:49
Оценка:  0
nwt1
Пусть поляки заплатят по $100 за каждого раба и будет карантин не помеха.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь