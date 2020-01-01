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В Минздраве рассказали, сколько украинцев подключены к аппаратам ИВЛ

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ЦОЗ озвучил обновленную статистику по коронавирусу.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

По состоянию на утро 28 апреля от коронавируса на самоизоляции лечатся 6430 жителей Украины. 2089 человек госпитализированы, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 120 пациентов, среди них 1 ребенок и 7 медработников. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОЗ Минздрава. 

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По официальным данным, в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 239 человек: 132 мужчины и 107 женщин. Чаще всего жертвами болезни становятся люди старше 50 лет (85% от всех погибших).

992 пациента уже побороли коронавирус, среди них 209 медицинских работников.

Всего в Украине проведено 98 719 ПЦР-тестирований на COVID-19.

Напомним, по словам министра Степанова, в Украине пик заболеваемости COVID-19 маловероятен при соблюдении карантина.

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