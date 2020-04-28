"Для личных встреч": Тищенко прокомментировал скандал со своим рестораном

Журналисты Bihus.Info показали расследование, в соответствии с которым ресторан Николая Тищенко продолжает работу в карантин.

Депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко прокомментировал расследование журналистов Bihus.Info, обвиняющих его в нарушении закона. Об этом он написал в Instagram во вторник, 28 апреля.

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Николай Тищенко признал, что ресторан действительно открыт, но только для проведения личных встреч. По словам Николая, в ресторане не готовят.

“Да, действительно в ресторане Велюр иногда проходят личные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений“ - отметил он.

Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции - заявил нардеп

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“В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. Разумеется, если есть “информационный заказ“, правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными“ - отметил Тищенко.

Ранее сообщалось о том, что ресторан “слуги народа“ работает, несмотря на карантин. Один из посетителей ресторана, депутат Александр Кабанов также подтвердил, что это ресторан Николая Тищенко.