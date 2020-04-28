"Для личных встреч": Тищенко прокомментировал скандал со своим рестораном
Депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко прокомментировал расследование журналистов Bihus.Info, обвиняющих его в нарушении закона. Об этом он написал в Instagram во вторник, 28 апреля.
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Николай Тищенко признал, что ресторан действительно открыт, но только для проведения личных встреч. По словам Николая, в ресторане не готовят.
“Да, действительно в ресторане Велюр иногда проходят личные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений“ - отметил он.
Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции - заявил нардеп
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“В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. Разумеется, если есть “информационный заказ“, правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными“ - отметил Тищенко.
Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продаётся. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время «медиа-охоты», фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана «Велюр». И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - «личные встречи». Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции... В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни... PS. Разумеется, если есть «информационный заказ», правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила 😉☝️
Ранее сообщалось о том, что ресторан “слуги народа“ работает, несмотря на карантин. Один из посетителей ресторана, депутат Александр Кабанов также подтвердил, что это ресторан Николая Тищенко.