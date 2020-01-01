Около 14% украинцев считают карантинные ограничения слишком жесткими .

"Больше 60% довольны": Украинцы оценили борьбу властей с COVID-19 EPA/UPG

Около 68% украинцев внимательно следят за новостями о коронавирусе, 19% интересуются время от времени и только 5% не читают такие новости вообще. Об этом сообщается в социологическом исследовании группы Рейтинг во вторник, 28 апреля.

Интересный факт: Новостями о COVID-19 чаще интересуются люди в возрасте и женщины

Опрос: Как часто вы следите за новостями о коронавирусе? Скрин

Опрос: Как часто вы следите за новостями о коронавирусе? (по регионам, полу и возрасту) Скрин

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При этом 43% опрошенных считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, 33% - что не меняется. Лишь 15% считают, что она улучшается.

Опрос: Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине Скрин

Опрос: Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине (по регионам, полу и возрасту) Скрин

Также украинцы оценили действия властей по борьбе с коронавирусом.

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“61% оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% - слишком мягкими“ - говорится в сообщении.

Опрос: Оцените действия властей по борьбе с коронавирусной инфекцией Скрин

Опрос: Оцените действия властей по борьбе с коронавирусной инфекцией (по регионам, полу и возрасту) Скрин

Опрос был проведен 24-25 апреля по методу CATI. В опросе приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 9410 случаев коронавируса. Данные представлены по областям.