СБУ задержала двух террористов "ЛНР", подорвавших 6 мостов на Донбассе

Служба Безопасности задержала участников опасной террористической группировки.

Оперативники СБУ задержали двух боевиков так называемой "ЛНР" из террористической группировки Валерия Бергмана по кличке "Немец", причастной к диверсионным актам на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Читай также: В Днепре спецназ задержал лидера особо опасной банды

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонита. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской, еще два моста в Лисичанске были заминированы", - отметили в ведомстве.



8 сентября 2019 года сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали Бергмана возле Лисичанска. Террорист признался и рассказал подробности о совершенных группировкой преступлениях, месторасположении схронов со взрывчаткой, а также данные о других участниках террористической ячейки.

Читай также: СБУ назвала конечных заказчиков нападения на Гандзюк

Оперативники СБУ ликвидировали несколько тайников "группы Бергмана" в Донецкой и Луганской областях. Правоохранители нашли в схронах самодельную бомбу, эквивалентом в почти 2 кг тротила, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 ВОГ- 25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки "Star model B", 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, больше 2 тысяч боевых патронов различных калибров.



В марте правоохранители задержали одного из участников "группы Бергмана" в Лисичанске, а в апреле был арестован его соратник в Константиновке. Оба террориста признали свою вину в совершении терактов. Они находятся в СИЗО, следствие продолжается.

Напомним,СБУ разоблачила больше 240 агитаторов, распространявших фейки про COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.