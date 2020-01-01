Полиция накрыла банду, грабившую фермеров под Киевом

Рэкетиры оказались "профессионалами", основательно готовившимися к каждому "делу".

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Полиция Киевской области провела спецоперацию по задержанию троих мужчин во главе с их организатором, который обосновано подозреваются в совершении разбойного нападения на семью фермера и ряде краж денег из сейфов предпринимателей. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Как рассказали правоохранители, две недели назад группа неизвестных лиц в балаклавах, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напала на семью фермера в селе Молчановка. Оттуда нападающие похитили банковские карточки, деньги и ценности. Потерпевший обратился в полицию почти сутки спустя из-за угрозы физической расправы над детьми.

Полицейские открыли уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и сразу начали проводить все необходимые мероприятия по установлению виновных лиц.

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Несмотря на отсутствие следов преступления, которые хозяева тщательно убрали до приезда следственно-оперативной группы, отсутствие камер видеонаблюдения, работникам полиции удалось выйти на след нападавших.

Ими оказались группа мужчин, жителей разных уголков страны. К каждому преступлению воры готовились тщательно, четко расписывали роли, продумывали каждый шаг и пути отхода.

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Во время проведения обысков по месту жительства нападающих работники полиции обнаружили и изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки.

Также полицейские изъяли два автотранспортные средства с иностранной регистрацией, на которых передвигались злоумышленники - “Land Rover“ и “запасной“ автомобиль “Opel“. Также группа злоумышленников подозревается в совершении 4-х фактов краж денег из сейфов частных предпринимателей. Здесь их преступный заработок достигает почти полмиллиона гривен.

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Сейчас полицейские проверяют задержанных в совершении других аналогичных преступлений на территории области.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 (делаем) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины, суд для них изберет меру пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, в Днепре спецназ задержал лидера особо опасной банды. Ранее задержанному уже удавалось с боем вырваться из полицейской засады.

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