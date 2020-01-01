Украинцы стали хуже соблюдать карантин, - соцопрос

Только 11% украинцев строго соблюдают режим самоизоляции.

В конце апреля 29% украинцев заявили, что во время карантина выходят из дома несколько раз в день, 23% - один раз в день.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Социологи отметили, что 37% респондентов заявили, что выходят только раз в несколько дней, а 11% - вообще не выходят из дома.

Данные исследования говорят о том, что за последние две недели заметно выросло количество тех, кто выходит из дома чаще, в том числе количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%.

Результаты опроса Рейтинг

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При этом социологи отметили важный аспект: чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома.

Исследование проводилось Социологической группой "Рейтинг" в 24-25 апреля 2020 год среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, около 68% украинцев внимательно следят за новостями о коронавирусе, 19% интересуются время от времени и только 5% не читают такие новости вообще.

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