Ученые назвали сроки завершения эпидемии COVID-19 в Украине

Прогнозируется, что коронавирус из Украины уйдет в июне.

Эпидемия COVID-19 в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года.

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Такой прогноз опубликовала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab.

Ученые провели системное исследование ситуации с распространением коронавируса в Украине. В частности, был запущен сайт с прогнозом завершения пандемии COVID-19 в разных странах мира. В основу исследования легли данные о новых случаях коронавируса. Эти данные перевели в так называемые SIR-модели. Эта модель учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.

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Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая, а конец эпидемии прогнозируется до 8 июня.

К слову, эксперты систематически следят за динамикой распространения коронавируса в мире. Именно поэтому графики постоянно меняются.

Результаты исследования скриншот

Напомним, военные медики рассказали о ситуации с Covid-19 в армии. С начала эпидемии от коронавируса скончались двое военнослужащих.

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