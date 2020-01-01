По словам доктора Комаровского, такие вопросы часто беспокоят украинцев.

Комаровский рассказал, может ли самогон убить вирус Скрин

Евгений Комаровский выпустил блог, в котором ответил на веселые вопросы зрителей о коронавирусе. В частности, его спросили: может ли самогон уничтожить вирус.

Пары алкоголя быстро всасываются со слизистых оболочек человека. Поэтому вы опьянеете и скорее убьете себя, чем вирус, - отметил он

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“Мне иже неловко на эту тему говорить, поскольку сам Трамп дает советы пить или вводить внутрь человека дезинфицирующие жидкости. В любом случае, дышать парами алкоголя нельзя. Это опасно. Так делать нельзя“ - подытожил Комаровский.

Напомним, Комаровский рассказал, помогают ли антибиотики от коронавируса. Доктор Комаровский предупредил о последствиях для здоровья.

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