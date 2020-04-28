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В Раду внесли законопроект об амнистии заключенных из-за COVID-19

Комментариев: 4
Законопроект подал премьер-министр Денис Шмыгаль.
В Украине могут объявить амнистию из-за коронавируса
В Украине могут объявить амнистию из-за коронавируса
depositphotos.com

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об амнистии осужденных с целью предотвращения распространения коронавируса. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, инициирован законопроект премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Проект закона №3397 “Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)“ был зарегистрирован 27 апреля, текст законопроекта и пояснительной записки к нему на сайте Рады пока отсутствуют.

Сейчас статус документа – “передан на рассмотрение руководства парламента“. Перед вынесением законопроекта на рассмотрение депутатского корпуса в сессионном зале он сначала должен пройти рассмотрение в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, по данным ЦОЗ, 28 апреля в Украине подтверждены 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

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Теги: коронавирус, амнистия, заключенные, законопроект, Верховная Рада, Шмыгаль, Кабмин
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Комментариев (4)
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ШтормЗайцев    28.04.2020, 13:27
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
Пожизненно заключенных тоже амнистируют ? Там типа министр в натуре ,очень много говорил про их трудоустройство.
БРОКЕР_666    28.04.2020, 13:08
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
зе_лбойобы: ментов сократить, урок выпустить... и привет 90-е
БРОКЕР_666    28.04.2020, 13:09
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
ударение на "у"
Операторська    28.04.2020, 13:07
Оценка:  +3
Операторська
з республік теж будуть амністувати?
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