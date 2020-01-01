Семь сотрудников Закарпатской ОГА заболели COVID-19

Один человек вылечился от коронавируса.

С начала эпидемии COVID-19, инфекцию выявили у семи сотрудников Закарпатской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

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Отмечается, что у 5 работников ОГА коронавирус обнаружили на прошлой неделе. Один человек уже вылечился. Все контактные лица инфицированных установлены.



Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров подписал распоряжение об усилении карантина в здании обладминистрации.



Напомним, президент Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА генерала контрразведки СБУ Алексея Петрова.

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