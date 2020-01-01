В Украине появились мошенники, которые звонят от имени Госслужбы занятости

Появилась схема обмана.

Государственная служба занятости и Нацбанк Украины предупреждают об активизации новой схемы мошенничества. Злоумышленники звонят под предлогом социальной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

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По предварительной информации, во время карантина мошенники звонят соискателям работы, представляются представителями госслужбы занятости и пытаются узнать персональные данные собеседников.

В ведомстве отмечают, что настоящий специалист Госслужбы занятости в телефонном разговоре должен назвать свою фамилию и имя, должность и центр занятости, в котором работает. Он будет обращаться по имени и отчеству, и озвучит другие личные данные соискателя, указанные в заявлении, чтобы подтвердить или скорректировать их. И ни в коем случае не спросит о номерах банковских карт или счетов.

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Кроме того, во время общения в мессенджере работник госслужбы не может идентифицировать собеседника, поэтому не имеет права предоставлять информацию о начислении и выплате денег. Чтобы получить такие данные, нужно написать официальное обращение.

Кроме того, о схеме обмана предупреждает Нацбанк. В ведомстве рассказали, что злоумышленники рассылают смс от имени банков с предложением получить "государственную помощь". Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию, предупредили в Нацбанке.

Такие сообщения в Нацбанке просят игнорировать и ни в коем случае не разглашать свои персональные данные, в том числе срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты).

В Нацбанке напомнили, что сотрудники банков не имеют права запрашивать персональные данные клиентов, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию относительно счетов. В случае начисления выплат они не звонят клиентам и не пишут смс-сообщения.

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