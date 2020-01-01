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На свалке под Киевом нашли труп младенца

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Сейчас правоохранители разыскивают мать погибшего ребенка.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГСЧС

В понедельник, 27 апреля, на свалке в городе Переяслав Киевской области нашли труп новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей, очевидцев происшествия и личности роженицы. Решается вопрос о правовой квалификации.

Как сообщает издание “Факты“, тело ребенка на свалке обнаружил водитель мусоровоза, после того как выгрузил бытовые отходы на полигоне. Мусор был привезен из микрорайона Спасская Левада, а потому есть вероятность, что именно там проживает горе-мать.

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Пока установлено, что мальчик был рожден 25 или 26 апреля, ребенку перевязали пуповину. Что стало причиной смерти, выясняется.

Напомним, в начале марта похожий случай произошел в городе Березань под Киевом. Там местная жительница также на свалке нашла тело младенца.

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Теги: свалка, труп, младенец, ребенок, Киевская область, Переяслав
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