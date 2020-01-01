"Больницы не имеют права устанавливать плату за то, что гарантировано программой" - подчеркнули в НСЗУ.

Кто должен платить за питание в больнице - разъяснение НСЗУ НСЗУ

При оказании медицинской помощи по программе медицинских гарантий пациент обеспечивается питанием и пребыванием в больнице бесплатно. Учреждения не имеют права устанавливать плату за то, что гарантируется программой. Об этом говорится на сайте Кабмина во вторник, 28 апреля.

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“В сложных неонатальных случаях пациента бесплатно обеспечивают круглосуточным полным или частичным парентеральным питанием. Это дорогостоящее питание, за которое теперь не нужно платить“ - говорится в сообщении Службы здоровья.

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Вместе с тем больницы имеют право устанавливать плату за улучшенное питание как дополнительную медицинскую услугу, которая предоставляется исключительно по желанию пациента. В таком случае в больнице должно быть как минимум 2 вида питания - базовое бесплатное и улучшенное платное.

Для того, чтобы брать плату с пациентов за допуслуги, владелец и руководитель медучреждения должны утвердить перечень и стоимость. Оплачиваются услуги пациентом официально через кассу - подытожили в НСЗУ

Ранее в МОЗе объяснили, какие лекарства в больнице будут выдавать бесплатно.

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