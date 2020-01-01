Зеленский главе МОЗ: У больниц должно быть все против COVID-19
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“Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19“, - заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к главе МОЗ Максиму Степанову.
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“В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис президента. Там будут 400 000 защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься МОЗ“, - отметил он.
Ранее сообщалось о том, что у Зеленского хотят открыть продуктовые рынки уже на этой неделе.
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