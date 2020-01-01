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Зеленский главе МОЗ: У больниц должно быть все против COVID-19

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Закупкой средств и оборудования для борьбы с коронавирусом теперь будет заниматься МОЗ, а не Офис президента.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
ОП
Закупкой средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, будет заниматься Министерство здравоохранения Украины. Ранее данный вопрос курировал Офис президента. Об этом сообщается на сайте ОП во вторник, 28 апреля.
 

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“Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19“, - заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к главе МОЗ Максиму Степанову.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что следующий самолет с необходимыми средствами вскоре прибудет в Украину.
 

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“В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис президента. Там будут 400 000 защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься МОЗ“, - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что у Зеленского хотят открыть продуктовые рынки уже на этой неделе.

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Теги: Владимир Зеленский, Максим Степанов, МОЗ
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