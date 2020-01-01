Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ближайшее время откроем строительные магазины и сети, - Чернышов

Комментариев: 0
Кабинет министров начнет снижать карантинные ограничения.
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов
Алексей Чернышов/Facebok

В ближайшее время Кабмин разрешит открыться строительным магазинам и сетям. Об этом министр развития громад и территорий Алексей Чернышов сообщил в ходе онлайн-форума "Таврийские горизонты", пишет "Укринформ".

Читай также: "Больше 60% довольны": Украинцы оценили борьбу властей с COVID-19

"Развиваем государство вместе. Приняты соответствующие инструкции относительно функционирования строительной отрасли на время карантина. Она может работать. В ближайшее время мы планируем открыть строительные маркеты и сети", - сказал министр

Чернышов подчеркнул, что с помощью таких мер уже осенью в Украине появится более развитая инфраструктура.

Напомним, Кличко рассказал, как будет ослаблен карантин в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь