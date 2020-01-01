В ближайшее время откроем строительные магазины и сети, - Чернышов

Кабинет министров начнет снижать карантинные ограничения.

В ближайшее время Кабмин разрешит открыться строительным магазинам и сетям. Об этом министр развития громад и территорий Алексей Чернышов сообщил в ходе онлайн-форума "Таврийские горизонты", пишет "Укринформ".

Читай также: "Больше 60% довольны": Украинцы оценили борьбу властей с COVID-19

"Развиваем государство вместе. Приняты соответствующие инструкции относительно функционирования строительной отрасли на время карантина. Она может работать. В ближайшее время мы планируем открыть строительные маркеты и сети", - сказал министр



Чернышов подчеркнул, что с помощью таких мер уже осенью в Украине появится более развитая инфраструктура.

Напомним, Кличко рассказал, как будет ослаблен карантин в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.