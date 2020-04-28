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В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн

Комментариев: 4
В первом квартале 2020 году у коррупционеров конфисковали 14 тыс.грн, за аналогичный период прошлого года - полтора миллиарда.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Depositphotos.com

В первом квартале 2019 года у коррупционеров было изъято почти полтора миллиарда гривен. За этот же период в нынешнем году правоохранители конфисковали 14 тысяч гривен. Об этом сообщили в Государственной казначейской служба, отвечая на запрос издания Цензор.

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Сумма конфискованных средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в первом квартале 2019 года составила

В первом квартале 2019 года бюджет получил 1 478 567 273 гривен 64 коп. от продажи имущества, которое было конфисковано за коррупционные преступления. За аналогичный период 2020 года по этой статье в государственный бюджет поступило 13 334 грн 45 коп.

Напомним, СМИ рассказали, почему коррупция в строительстве не закончилась, но конец ГАСИ начался.

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Комментариев (4)
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dinops    28.04.2020, 15:27
Оценка:  0
dinops
Награждать пора..
Lyonya-Space    28.04.2020, 15:15
Оценка:  0
Lyonya-Space
Зелёное болото всё спишет на коронавирус.
Krom14    28.04.2020, 14:41
Оценка:  0
Krom14
ждем рекордов около 30гривен 45 копеек в след. квартале! Нах этот цирк....Там суммы сотни лямов баксов.
Asmo    28.04.2020, 14:19
Оценка:  +2
Asmo
Это победа над коррупцией, более сильная победила более слабую )
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