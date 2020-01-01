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Консультации по назначению Саакашвили в Кабмин продолжаются, - нардеп

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Кравчук рассказала, что пока решения нет.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
facebook.com/Михаил Саакашвили

В Верховной Раде Украины до сих пор продолжаются консультации по поводу назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. 

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Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук.

Ранее в “Слуге народа” не исключали, что вопрос о назначении Саакашвили в Кабмин поставят на голосование 30 апреля во время внеочередного заседания Рады. Между тем, сейчас ситуация остается неизвестной.

В повестке дня внеочередного заседания в четверг нет кадровых вопросов... от депутатов. Но могут быть вопросы, которые будет инициировать президент. Среди них могут быть кадровые. По кандидатуре Михаила Саакашвили консультации продолжаются, - сказала Кравчук.

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Напомним, скандальный политик, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, претендент на должность вице-премьера по реформам Михаил Саакашвили сознался, что знаком с главой Офиса Зеленского уже много лет. 

 

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Теги: Саакашвили, Кабмин, Рада, Кравчук
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