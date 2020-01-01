Консультации по назначению Саакашвили в Кабмин продолжаются, - нардеп

Кравчук рассказала, что пока решения нет.

В Верховной Раде Украины до сих пор продолжаются консультации по поводу назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам.

Читай также: Ермак прокомментировал идею с приглашением Саакашвили

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук.

Ранее в “Слуге народа” не исключали, что вопрос о назначении Саакашвили в Кабмин поставят на голосование 30 апреля во время внеочередного заседания Рады. Между тем, сейчас ситуация остается неизвестной.

В повестке дня внеочередного заседания в четверг нет кадровых вопросов... от депутатов. Но могут быть вопросы, которые будет инициировать президент. Среди них могут быть кадровые. По кандидатуре Михаила Саакашвили консультации продолжаются, - сказала Кравчук.

Читай также: Разумков ответил, поддержит ли назначение Саакашвили в Кабмин

Напомним, скандальный политик, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, претендент на должность вице-премьера по реформам Михаил Саакашвили сознался, что знаком с главой Офиса Зеленского уже много лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.