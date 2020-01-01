В Харькове полицейские выдали убийство за естественную смерть

Прокуратура выясняет, почему полицейские закрыли дело, где жертва погибла от рук убийц.

В Харькове полиция, расследуя жестокое убийство девушки возле реки Уды, вышла на след еще одного тяжкого преступления. Уже задержанные двое подозреваемых признались, что в ноябре 2013 года на берегу реки убили 46-летнего харьковчанина и остались безнаказанными. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

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Поиск по архивам подтвердил, что в ноябре 2013 года в реке Уды действительно было обнаружено тело мужчины. Полиция тогда постановила, что смерть наступила по естественным причинам. Дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Теперь же, когда вскрылись новые обстоятельства, решение о закрытии дела было отменено. Расследование возобновилось, инцидент теперь квалифицируется как умышленное убийство с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц. Параллельно прокуратура Харьковской области расследует служебную халатность работников полиции, закрывших дело.

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Задержанным 27-летнему харьковчанину и 30-летнему жителю поселка Песочин теперь добавили в число инкриминируемых преступлений еще и это давнее убийство мужчины. Если вину убийц докажут, им грозит пожизненное заключение.

Напомним, резонансное убийство девушки в Харьковской области случилось 29 февраля 2020 года. Убийцы перерезали жертве горло, а тело попытались спрятать в коллекторной трубе у реки Уды и поджечь. Единственной добычей преступников стал мобильный телефон женщины. По нему и удалось выйти на след злоумышленников.

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