Комитет Рады приблизил отставку Сытника

Комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий уволить директора НАБУ.

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам поддержать законопроект, который позволяет отправить в отставку руководителя НАБУ Артема Сытника. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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"Члены правоохранительного комитета 20 голосами рекомендовали Верховной Раде голосовать в целом за законопроект", - отметили в ЦПК.



Законопроект №3133 подготовил депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко. Его поддержали нардепы Максим Бужанский, Александр Бакумов и Григорий Мамка. Законопроект дает возможность увольнять главу Национального антикоррупционного бюро за совершение административного нарушения, связанного с коррупцией.



Данный законопроект не поддержали депутаты фракции "Голос", которые написали 13 альтернативных законопроектов. По их словам, проект Гончареко направлен на политическим преследование Сытника.



Напомним, ранее стала известна зарплата главы НАБУ Артема Сытника.

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