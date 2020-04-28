"Исторический момент": Зеленский подписал закон о рынке земли

Рынок земли в Украине будет запущен 1 июля 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №552-IX О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщается на сайте ОП.

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“Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев“, – отметил Владимир Зеленский.

Рынок земли в Украине стартует с 1 июля 2021 года

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С 1 июля 2021 года украинцам разрешат покупать землю до 100 гектаров. С 1 января 2024 года такую возможность получат юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

В соответствии с законом, покупать украинскую землю иностранцы смогут только после проведения референдума

Напомним, Рада разрешила продавать землю. Закон о земле приняли во втором чтении. Рассмотрение правок в законопроект продолжалось с вечера понедельника.

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