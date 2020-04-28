Велюр и Тищенко: чем кормят VIP-гостей в ресторане нардепа

Появилось меню скандального ресторана Велюр .

В столичном ресторане "Велюр", который принадлежит “слуге народа” Николаю Тищенко, диапазон цен на определенные блюда в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.

На ресурсе Наша карта появилось детальное меню элитного ресторана.

Читай также: Нардеп назвал аварию на ЧАЭС праздником

К примеру филе "Рибай" в ресторане Тищенко обойдется в 710 грн, а филе "Миньон" - в 970 грн. Котлеты на пару с индюшки здесь подадут минимум за 137 грн (маленькая порция) и 267 грн (большая). Самым дорогим блюдом здесь является "Утка по-пекински". “Велюр” подаст ее за 3787 грн. Между тем, гост получит 1300 грамм блюда.

Меню nasha-karta.ua

“Велюр” может похвастаться изобилием десертов. Например, в этой категории блюд самым дорогим оказался королевский манго дольче пунш - 150 грамм которого стоит 451 грн, а 50 грамм свежих ягод (малина, голубика, ежевика) стоит 256 грн, в то же время 100 грамм клубники - 248 грн.

Меню nasha-karta.ua

Читай также: "Для личных встреч": Тищенко прокомментировал скандал со своим рестораном

Есть в ресторане нардепа и блюда традиционной украинской кухни, но их цены не каждому украинцу по зубам. Здесь подадут деруны за 356 грн, вареники с вишнями за 352 грн, шкварки с луком за 174 грн, разные борщи от 160 до 210 грн, 60 грамм сала с чесноком за 97 грн.

Ресторан предлагает большой выбор горячих закусок. Например, в "Велюре" можно заказать как обычные оладьи с цукини за 75 грн, так и мясо краба с белыми грибами (большая порция стоит порядка 3480 грн).

Меню nasha-karta.ua

Меню nasha-karta.ua

Здесь также готовят и блюда итальянской кухни. Гость может заказать пиццу с морепродуктами за 2190 грн. Впрочем, какие именно морепродукты входят в состав, в меню не указано.

Любители изысканного и дорогого найдут здесь салат из омара (3757 грн), тартар из него же (3775 грн), филе чилийского сибаса (3188 грн), а также икру белуги (4998 грн).

Меню nasha-karta.ua

Чек соцсети

К слову, в сети распространяется фото чека из “Велюра”, в котором за чай фруктовый с лимоном просят 595 грн.

Напомним, несмотря на карантин в центре Киева продолжает работать ресторан депутата от Слуги народа Николая Тищенко, но там принимают избранных клиентов, о чем говорится в программе Наші гроші.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.