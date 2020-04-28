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Велюр и Тищенко: чем кормят VIP-гостей в ресторане нардепа

Комментариев: 6
Появилось меню скандального ресторана Велюр .
Ресторан "Велюр"
Ресторан "Велюр"
скриншот видео

В столичном ресторане "Велюр", который принадлежит “слуге народа” Николаю Тищенко, диапазон цен на определенные блюда в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.

На ресурсе Наша карта появилось детальное меню элитного ресторана. 

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К примеру филе "Рибай" в ресторане Тищенко обойдется в 710 грн, а филе "Миньон" - в 970 грн. Котлеты на пару с индюшки здесь подадут минимум за 137 грн (маленькая порция) и 267 грн (большая). Самым дорогим блюдом здесь является "Утка по-пекински". “Велюр” подаст ее за 3787 грн. Между тем, гост получит 1300 грамм блюда.

Меню
Меню
nasha-karta.ua

“Велюр” может похвастаться изобилием десертов. Например, в этой категории блюд самым дорогим оказался королевский манго дольче пунш - 150 грамм которого стоит 451 грн, а 50 грамм свежих ягод (малина, голубика, ежевика) стоит 256 грн, в то же время 100 грамм клубники - 248 грн.

Меню
Меню
nasha-karta.ua

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Есть в ресторане нардепа и блюда традиционной украинской кухни, но их цены не каждому украинцу по зубам. Здесь подадут деруны за 356 грн, вареники с вишнями за 352 грн, шкварки с луком за 174 грн, разные борщи от 160 до 210 грн, 60 грамм сала с чесноком за 97 грн.

Ресторан предлагает большой выбор горячих закусок. Например,  в "Велюре" можно заказать как обычные оладьи с цукини за 75 грн, так и мясо краба с белыми грибами (большая порция стоит порядка 3480 грн).

Меню
Меню
nasha-karta.ua

Меню
Меню
nasha-karta.ua

Здесь также готовят и блюда итальянской кухни. Гость может заказать пиццу с морепродуктами за 2190 грн. Впрочем, какие именно морепродукты входят в состав, в меню не указано.

Любители изысканного и дорогого найдут здесь салат из омара (3757 грн), тартар из него же (3775 грн), филе чилийского сибаса (3188 грн), а также икру белуги (4998 грн).

Меню
Меню
nasha-karta.ua

Чек
Чек
соцсети

К слову, в сети распространяется фото чека из “Велюра”, в котором за чай фруктовый с лимоном просят 595 грн.

Напомним, несмотря на карантин в центре Киева продолжает работать ресторан депутата от Слуги народа Николая Тищенко, но там принимают избранных клиентов, о чем говорится в программе Наші гроші.

 

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Теги: Велюр, Тищенко, меню, ресторан, скандал
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Комментариев (6)
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Херсонець    28.04.2020, 16:51
Оценка:  0
Херсонець
Не погана схема для відмивання грошей,чай 580 грн.,за тиждень випили "перехожі" 500 літрів,от вам і готова відбілена сума для інвестицій.
WTF2wtf    28.04.2020, 16:47
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ему хотя бы штраф уже оформили?
Сколько там?
340 тыс грн?
foster12    28.04.2020, 16:28
Оценка:  +1
foster12
Конец эпохи бедности....
ВосставшийИзБана    28.04.2020, 16:15
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"на пару с индюшки"

Это на парУ из индейки или на пару с индюшкой?

"гост получит"

гост - это ДСТУ или что?

"оладьи с цукини"

Еще один перл. Тут без комментариев.
WTF2wtf    28.04.2020, 16:55
Оценка:  0
WTF2wtf
Я думал это у него в меню ... а это традиционно БМ не в состоянии украинский осилить и снова жестко тупит ))))
В меню нашел "Оладки з гарбуза" , "Оладки зі свіжими ягодами" - в меню хоть вроде без ошибок )
WTF2wtf    28.04.2020, 17:00
Оценка:  0
WTF2wtf
Писаки на БМ сейчас - жесткий колхоз и похоже школьную программу даже не осилили в родном для них русском языке.
Украинский для них вообще проблема проблем и тут постоянные запары с переводом элементарных вещей с украинского ...
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